Верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши виновен Минск, передает 24 ноября РИА Новости

Кризису конец? Мигранты начали возвращаться домой из Белоруссии и Евросоюза © РИА Новости, Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк

Он заявил, что власти Белоруссии развязали «гибридную агрессию» и превратили мигрантов в «живые снаряды, поражающие границу».

По его словам, Минск «искусственно» создал кризис на границе и «заманивает» мигрантов в страну, обещая им возможность доступа в ЕС.

Представитель ЕС добавил, что на переговорах с главами МИД Центральной Азии достигнута договоренность с Узбекистаном о прекращении рейсов из Ташкента в Минск.

«Обманутые мигранты пользуются этим рейсом, чтобы попасть в Беларусь, где им пообещали, что не будет проблем по переходу границы Беларуси и Евросоюза», — сказал Боррель.

Представитель ЕС отметил, что построение «великой стены вокруг Европы» не поможет решить проблему с мигрантами. Он призвал правительства стран возвратить их домой, применяя меры убеждения и дипломатию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск не перебрасывает беженцев через границу в ЕС. Также, по его словам, ЕС не идет на контакт по проблеме беженцев на границе с Польшей.