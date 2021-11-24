На границе Украины с Белоруссией началась спецоперация «Полесье». Об этом 24 ноября сообщила государственная погранслужба страны

Кризису конец? Мигранты начали возвращаться домой из Белоруссии и Евросоюза © РИА Новости, Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк

Для руководства операцией организовали работу межведомственных координационных штабов и создали координационные группы управления.

Контроль режима госграницы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов. К охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

На днях секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно.