Единственный наследник звездной пары певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) Архип похвастался перед подписчиками видео, где танцует с курицей. Соответствующий пост, датированный 23 ноября, можно увидеть на его странице в Instagram

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«Отправили на отработки, а меня сделали VIP-колхозником. Готовлю курочек и буренок в последний путь», — подписал Глушко-младший свой пост.

«Истинный колхозник», «Всех блогеров в деревню загнать надо», «Пусть пашут на благо родины», «Чем вы хвастаетесь? Ведь нечем, от слова абсолютно», «Зачем птичку тиранить», «Бедная птица», «Слишком выдрючивающийся сыночек Тарзана, весь в папу и плюс характер мамы и бабули, гремучая смесь вышла», «Фу, до чего неприятный», — отреагировали пользователи.

Архип Глушко — единственный сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана). В настоящее время звездный наследник принимает участие практически во всех проектах своей матери, за что регулярно получает огромное количество критики.