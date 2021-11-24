В ролике 19-летний парень танцует, держа в руках птицу и приговаривая: «Кукарача, ля-ля-ля! Бедная курочка, несется уже».
«Отправили на отработки, а меня сделали VIP-колхозником. Готовлю курочек и буренок в последний путь», — подписал Глушко-младший свой пост.
«Истинный колхозник», «Всех блогеров в деревню загнать надо», «Пусть пашут на благо родины», «Чем вы хвастаетесь? Ведь нечем, от слова абсолютно», «Зачем птичку тиранить», «Бедная птица», «Слишком выдрючивающийся сыночек Тарзана, весь в папу и плюс характер мамы и бабули, гремучая смесь вышла», «Фу, до чего неприятный», — отреагировали пользователи.
Архип Глушко — единственный сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана). В настоящее время звездный наследник принимает участие практически во всех проектах своей матери, за что регулярно получает огромное количество критики.