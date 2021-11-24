Новым заместителем руководителя Офиса президента (ОП) Украины стал Ростислав Шурма, сообщает 24 ноября пресс-служба Офиса президента

«Теннис, шахматы, шаурма». Глузман обозначил принцип кадровой политики Зеленского © Twitter, Владимир Зеленский Владимира Зеленского.

Новый зам Андрея Ермака будет отвечать в ОП за экономические вопросы.

Сам Шурма заявил, что среди его приоритетных задач — подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности.

Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. Окончил Киево-Могилянскую академию и Киевский экономический университет им. Гетьмана.

В течение 15 лет работал в промышленности. С 2006 года работал в группе «Метинвест» украинского миллиардера Рината Ахметова.

В 2012-2019 гг. занимал должность генерального директора завода «Запорожсталь». Член наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром».