Советник Зеленского заявил, что президент «готов бороться до конца и выполнить то, что обещал».
По его словам, боевое настроение проявляется в поведении и президента, и его команды.
«Он (Владимир Зеленский — ред.) намерен победить. Он понимает, как все происходит. Пытаются нарисовать, что есть некое непонимание. Мол, президента держат в теплой ванне. Это не так. Он полностью понимает, что происходит по всем направлениям», — сказал Устенко.
Ранее Зеленский утвердил закон об олигархах, прямо затрагивающий интересы крупнейших бизнесменов Украины. После этого СМИ заговорили о начавшейся войне между Зеленским и Ахметовым.
В частности, Нацкомиссия по энергетике наложила на компанию Ахметова «ДТЭК-Схидэнерго» максимальный штраф за нарушение требований работы на рынке электроэнергии в 1,7 млн грн. Кроме того, Государственная экологическая инспекция обвинила ЧАО «Северный горно-обогатительный комбинат» группы «Метинвест» Ахметова в нарушении экологического законодательства.
В свою очередь, на каналах Ахметова стали часто появляться политики и медийные личности из среды оппонентов Зеленского.
Сам же олигарх заявил, что готов идти в суд, если новый закон как-то коснется его.