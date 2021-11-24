Президент Украины Владимир Зеленский готов к «борьбе» с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, в офисе главы государства все осознают напряженность ситуации. Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Алексей Устенко, его слова 23 ноября приводит сайт «24 канала»

Олег Царев рассказал о больших планах, которые хочет реализовать Ринат Ахметов © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

По его словам, боевое настроение проявляется в поведении и президента, и его команды.

«Он (Владимир Зеленский — ред.) намерен победить. Он понимает, как все происходит. Пытаются нарисовать, что есть некое непонимание. Мол, президента держат в теплой ванне. Это не так. Он полностью понимает, что происходит по всем направлениям», — сказал Устенко.

Ранее Зеленский утвердил закон об олигархах, прямо затрагивающий интересы крупнейших бизнесменов Украины. После этого СМИ заговорили о начавшейся войне между Зеленским и Ахметовым.

В частности, Нацкомиссия по энергетике наложила на компанию Ахметова «ДТЭК-Схидэнерго» максимальный штраф за нарушение требований работы на рынке электроэнергии в 1,7 млн грн. Кроме того, Государственная экологическая инспекция обвинила ЧАО «Северный горно-обогатительный комбинат» группы «Метинвест» Ахметова в нарушении экологического законодательства.

В свою очередь, на каналах Ахметова стали часто появляться политики и медийные личности из среды оппонентов Зеленского.

Сам же олигарх заявил, что готов идти в суд, если новый закон как-то коснется его.