Еврокомиссия (ЕК) планирует выделить 1,5 миллиона евро на укрепление кибербезопасности Украины, передает 24 ноября RT

Сайт украинских социологов, рассказавших о падении рейтинга Зеленского, атаковали хакеры © Кадр из сериала «Слуга народа» / YouTube

В документе также сказано, что в последние годы Украина якобы всё чаще становится объектом кибератак, особенно после Евромайдана в 2014 году. Атаки направлены на подрыв ключевых инфраструктур, таких как энергетика и банковские услуги, а также на нанесение ущерба репутации страны. Кроме того, утверждается, что хакеры вмешивались в избирательный процесс.

«Продолжающийся конфликт на востоке страны, которому в значительной степени поспособствовала Россия, увеличивает риск кибератак как на тактическом, так и на стратегическом уровне», — сообщается в описании проекта.

По мнению ЕК, хакеры могут атаковать инфраструктуру вблизи линии соприкосновения, а побочный эффект от этого затронет большие группы населения.

На Западе не раз обвиняли Москву в причастности к различным кибератакам, однако никогда не предоставляли доказательств. В сентябре, по данным немецких СМИ, Германия заявила, что «российские хакеры» якобы совершили атаки на депутатов Бундестага. Как прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Берлин копирует тактику США, использует обвинения в адрес Москвы в контексте внутриполитической борьбы.