В плане бесхозяйственности, абсолютной бесшабашности и некомпетентности больше всех отличился Кабмин Дениса Шмыгаля, который в этом году, например, снизил в шесть раз импорт газа на Украину. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Не Азаров и не Тимошенко: украинцы назвали лучшего премьер-министра © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк

«Я приведу одну цифру: в осенне-зимний период потребность газа в Украине составляет примерно 200 миллионов кубометров в сутки. Десять дней — два миллиарда. То есть, они заготовили газа меньше, чем на две недели. А что у нас, когда-то зима продолжалась две недели? Нет», — сетует Азаров.

По его словам, никто не мешал в течение апреля, мая, июня поставлять уголь на электростанции, обеспечить выплату задолженности по заработной плате шахтерам, которые работают в том числе на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Киевские власти обвиняют Россию в использовании энергоресурсов как оружия против Украины, но столько, сколько сделали киевские власти для разрыва отношений с Россией, не сделал никто, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.