Политик отметил, что правительство Шмыгаля закачало всего 2,5 миллиарда кубов — и, по сути, оставило страну без необходимого запаса газа на зиму.
«Я приведу одну цифру: в осенне-зимний период потребность газа в Украине составляет примерно 200 миллионов кубометров в сутки. Десять дней — два миллиарда. То есть, они заготовили газа меньше, чем на две недели. А что у нас, когда-то зима продолжалась две недели? Нет», — сетует Азаров.
По его словам, никто не мешал в течение апреля, мая, июня поставлять уголь на электростанции, обеспечить выплату задолженности по заработной плате шахтерам, которые работают в том числе на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
Киевские власти обвиняют Россию в использовании энергоресурсов как оружия против Украины, но столько, сколько сделали киевские власти для разрыва отношений с Россией, не сделал никто, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.