Военная деятельность России у границ с Украиной беспокоит США. Об этом 23 ноября заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости

Российское вторжение: американский план © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

По словам Прайса, Вашингтон ведет постоянный диалог с Киевом насчет его «оборонных потребностей», но сейчас Госдеп не может анонсировать каких-либо событий в этой области.

Киев и западные страны в последнее время заявляют о своей озабоченности усилением «агрессивных действий» России у украинских границ. Москва не раз это отрицала, заявляя, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Кроме того, подобные заявления на Западе используются как предлог для размещения военной техники НАТО вблизи российских рубежей.