«С самого начала работы нынешней администрации мы продемонстрировали, что мы готовы и способны использовать ряд инструментов, чтобы противостоять вредной деятельности России, и мы не будем колебаться, используя эти инструменты по мере надобности и в будущем», — заверил он.
По словам Прайса, Вашингтон ведет постоянный диалог с Киевом насчет его «оборонных потребностей», но сейчас Госдеп не может анонсировать каких-либо событий в этой области.
Киев и западные страны в последнее время заявляют о своей озабоченности усилением «агрессивных действий» России у украинских границ. Москва не раз это отрицала, заявляя, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Кроме того, подобные заявления на Западе используются как предлог для размещения военной техники НАТО вблизи российских рубежей.