Политическая партия ФРГ «Союз-90»/«зеленые», входящая в бундестаг и ранее выступавшая против реализации газопровода «Северный поток-2», назвала неприемлемыми новые санкции США в отношении проекта. Об этом 23 ноября заявил эксперт политического объединения по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур, передает Reuters

Bloomberg не верит, что немецкие экоактивисты способны остановить «Северный поток-2 © РИА Новости, Шерри Парди / Перейти в фотобанк

По словам Нурипура, в партии по-прежнему считают газопровод «ошибкой» германского правительства, однако, подчеркнул он, США к «Северному потоку-2» не имеют никакого отношения.

Примечательно, что подобные заявления со стороны «зеленых» звучат впервые.

Накануне министерство финансов США ввело санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных с «Северным потоком-2». Ограничительные меры были введены на основании американского закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года. Комментируя санкции против проекта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле к ним относятся негативно, считая их незаконными и неправильными.