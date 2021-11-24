Новые санкции США неприемлемы даже для противников «Северного потока-2». Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной.
По словам Нурипура, в партии по-прежнему считают газопровод «ошибкой» германского правительства, однако, подчеркнул он, США к «Северному потоку-2» не имеют никакого отношения.
Примечательно, что подобные заявления со стороны «зеленых» звучат впервые.
Накануне министерство финансов США ввело санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных с «Северным потоком-2». Ограничительные меры были введены на основании американского закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года. Комментируя санкции против проекта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле к ним относятся негативно, считая их незаконными и неправильными.