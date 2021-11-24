Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил Россию о жесткой реакции США, Великобритании, а также стран-членов Евросоюза (ЕС) и НАТО на возможные агрессивные действия. Об этом 23 ноября сообщили на сайте Минобороны страны

Шону Пенну показали «агрессию» России в Донбассе © Telegram-канал «Украина в шоке» напомнил, что на прошлой неделе посетил с делегацией Вашингтон и провел переговоры с министрами обороны Великобритании и США Беном Уоллесом и Ллойдом Остином. По его словам, в ходе встреч он получил сигналы от партнеров о том, что Украина не останется наедине.

«Они (партнеры) уже начали серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой — об этом уже предупрежден непосредственно глава Кремля — во время визита в Россию серьезного должностного лица США», — заверил Резников.

Министр отметил, что ответом на возможные действия РФ могут стать экономические и политические санкции, а также увеличение помощи Украине техникой и вооружением.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.