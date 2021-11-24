Украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире «Четвертого канала» 23 ноября заявил, что президента Украины Владимира Зеленского уличили во лжи, которая «попахивает госизменой»

Генерал МВД Украины назвал Ермака «российским агентом» © пресс-служба президента Украины

«Уличили (Зеленского) во лжи, которая попахивает государственной изменой», — сказал он.

Дроздов предположил, что регулярно звучащие в Киеве заявления о «российской угрозе» могут быть связаны с попытками отвести внимание граждан Украины от происходящего в стране.

«Как государственная измена замаячила <…> — так сразу "(президент России Владимир) Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля". Эти дешевые трюки с подменой понятий <…> уже не работают, и грандиозный шухер уже начался», — высказал мнение ведущий.

Летом 2020 года в Белоруссии задержали россиян по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но вагнеровцы вернулись в Россию. Позже украинские СМИ рассказали, что вагнеровцев хотели выманить и использовать для обмена пленными с Москвой, однако операция сорвалась из-за Зеленского. В свою очередь, Зеленский назвал это бредом.

На прошлой неделе бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует «крот», работающий в интересах России. Позже представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заверил, что факта утечки информации из офиса украинского президента не установлено. По его словам, в офисе Зеленского нет никакого «крота».