Бывший глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин 23 ноября призвал США ввести «адские» санкции против Москвы в случае начала войны с Украиной, передает «Обозреватель»

Лавров рассказал, каким будет ответ на новые санкции США против «Северного потока-2» © ТАСС/POOL / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк Владимира Путина в случае «теоретической атаки». Климкин подчеркнул, что европейцы и американцы «работают на опережение».

«Адские санкции или не адские — для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают», — заверил Климкин.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России такие заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.