В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о продлении действия особого статуса Донецкой и Луганской областей. Об этом 23 ноября сообщили на сайте украинского парламента

О чём на самом деле закон об особом статусе Донбасса © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк поддержали 33 депутата, большинство из них представляют пропрезидентскую фракцию «Слуга народа».

Закон об особенностях самоуправления в Донбассе был принят в сентябре 2014 года по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как части Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в стране.

Документ предусматривает амнистию для участников вооруженного конфликта, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку для восстановления промышленности и инфраструктуры.

Однако с тех пор закон так и не был применен. В документе прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Но выборы так и не состоялись, а особый статус для ДНР и ЛНР остался на бумаге.