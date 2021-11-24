По его словам, США целенаправленно нагнетают напряжение, чтобы помешать возможным переговорам Москвы и Киева по Донбассу.
«У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), "формуле Штайнмайера" или кластерах», — написал Жданов.
Он уточнил, что Штаты намеренно искажают факты об «агрессии» РФ, поскольку не хотят «уходить из Украины».
В заключение он добавил, что Россия — последняя страна, которая заинтересована воевать с Киевом.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Накануне стало известно, что в США обсуждается возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.