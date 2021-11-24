Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в своей статье для издания «Главред» 23 ноября заявил о лжи США насчет «вторжения» России

Не Зеленский и не США. Золотарев о том, кто на самом деле управляет Украиной © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

«У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), "формуле Штайнмайера" или кластерах», — написал Жданов.

Он уточнил, что Штаты намеренно искажают факты об «агрессии» РФ, поскольку не хотят «уходить из Украины».

В заключение он добавил, что Россия — последняя страна, которая заинтересована воевать с Киевом.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Накануне стало известно, что в США обсуждается возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.