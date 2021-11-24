Председатель Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов считает, что поддержанию некоего общего силового баланса в Европе будет способствовать сотрудничество военных России и США

В настоящий момент эксперт не видит предпосылок для снижения напряжённости в Восточной Европе — очень разные представлений на этот счёт, к тому же общемировая атмосфера совершенно не способствует выработке и подписанию каких-либо договорённостей, наоборот, постепенно снижается значение существующих соглашений. Финский эксперт Йохан Бекман: Украина и Восточная Европа представляет угрозу для психики всего мира © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

«Заметным фактором становится поведение отдельных стран, которые раньше исключительно примыкали к кому-то и всё, а сейчас пытаются вести свою игру, как те же Украина или Беларусь», — заявил председатель Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов в интервью изданию «Евразия.Эксперт».

Ключевым процессом политолог назвал российско-американские отношения, прежде всего в военной сфере, то есть когда военные, которые лучше понимают, что такое война и мир, принимают взаимные меры для снижения напряжённости и избежания столкновений.

«Я бы сказал, что сейчас это главный канал и главное направление, на которое можно возлагать надежды, а рассчитывать на какие-то политические договорённости мне кажется бессмысленным», — подчеркнул Лукьянов.