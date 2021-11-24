По словам председателя Совета по внешней и оборонной политике Фёдора Лукьянова, расширение НАТО стало вызовом для России, однако рисковать и вступать в вооружённый конфликт с Москвой альянс не готов

По словам политолога, та ситуация, которая сложилась в области безопасности за 30 лет после холодной войны, создавалась в условиях, когда мнение России очень долгое время не учитывалось, чем Москва, конечно, всегда была этим недовольна, сначала мирилась с этим, а потом перестала. Николай Злобин о том, будет ли большая война России и НАТО и зачем США вооружают Украину © РИА Новости, Нина Зотина

«Сейчас мы пришли к отчасти тупиковой ситуации, когда НАТО своим расширением в предшествующие годы стало очень серьёзным вызовом России, при этом желания этот вызов бросать и, соответственно, чем-то рисковать, у Альянса нет», — заявил председатель Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов в интервью изданию «Евразия.Эксперт».

По его словам, когда НАТО расширялась, никто не рассчитывал всерьёз, что за Прибалтику или за Польшу придётся воевать, хотя это и военный альянс, и гарант безопасности.

«Считалось, что всё это уже осталось в прошлом, а сейчас вдруг оказалось, что ничего подобного, и, если НАТО будет и дальше вести себя так же, то в конечном итоге это просто может привести к военному столкновению. А к этому ни одна из стран НАТО, и Европа в первую очередь, не готова», — подчеркнул Лукьянов.