По мнению председателя Совета по внешней и оборонной политике Фёдора Лукьянова, этой фразой президент РФ Владимир Путин дал понять странам НАТО, что расширение альянса к российским границам вызовет жёсткий силовой ответ Москвы

На заседании расширенной коллегии МИД РФ глава государства заявил, что предупреждения России о последствиях пересечения красных линий всё-таки производят определённый эффект — напряжение на Западе возникло, и в связи с этим отметил, что такое состояние должно сохраняться как можно дольше, чтобы никому в голову не пришло устроить на западных рубежах РФ какой-либо ненужный конфликт.

«Если я правильно понял, что имел в виду Путин, то он, естественно, считает присутствие НАТО в непосредственной близости угрозой, опасается, что НАТО может попытаться продолжить расширение, хотя многие полагают, что это уже невозможно. Но, тем не менее, на уровне деклараций о том, что все страны имеют право выбора, всё останется так, как и было раньше», — сказал председатель Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов в интервью изданию «Евразия.Эксперт». Йохан Бекман: Пока мы не ликвидируем НАТО, он будет представлять угрозу для России и всего мира © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

В частности о том, что никакая третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО, а Украина может определять свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства, говорил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев 19 октября.

Как считает Лукьянов, президент РФ Владимир Путин в своей речи имел в виду, что НАТО может попытаться ещё дальше продвинуться, а чтобы этого не произошло, необходимо, чтобы в Североатлантическом альянсе чётко и однозначно понимали, что это вызовет жёсткий силовой ответ России, то есть чтобы ни у кого не было сомнений в том, что Россия не шутит. Кроме того, напомнил политолог, российский лидер указал на то, что западные политики недостаточно серьёзно воспринимают заявления Москвы о красных линиях.

«Иными словами, если совсем упростить, чем больше они боятся российской мощи, тем надёжнее ситуация», — подытожил Лукьянов.