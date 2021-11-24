Эксперт отметил, что текущий год украинские власти еще как-то «пропетляют», зато с конца января могут возникнуть проблемы.
«Также многое будет зависеть от погоды. Будет солнышко, тепло — значит и газа может хватить, и угля где-то там перехватят. Если установится длительно холодная погода — тогда будут вопросы», — указал Землянский.
По его словам, веерные отключения — это последний шаг перед окончательным спасением системы, когда уже использованы все возможные варианты.
Как правительство Украины собирается решать эту проблему, где собирается брать уголь — вопрос открыт, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.