Если говорить о прохождении Украиной отопительного сезона, то больше вопросов возникает не к текущему календарному году, а к следующему. Об этом рассказал киевский специалист по энергетике Валентин Землянский в интервью изданию Украина.ру

Валентин Землянский: Для Украины зелёная генерация — непозволительная роскошь © Facebook/Валентин Землянский

«Также многое будет зависеть от погоды. Будет солнышко, тепло — значит и газа может хватить, и угля где-то там перехватят. Если установится длительно холодная погода — тогда будут вопросы», — указал Землянский.

По его словам, веерные отключения — это последний шаг перед окончательным спасением системы, когда уже использованы все возможные варианты.

Как правительство Украины собирается решать эту проблему, где собирается брать уголь — вопрос открыт, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.