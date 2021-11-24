Ситуация в энергетической сфере Украины как была, так и остается сложной. Запасов угля осталось порядка 500 тысяч тонн. Они в последнее время находятся на аналогичном уровне, по крайней мере не сильно падают. Об этом рассказал специалист по энергетике Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина

«Поэтому, как было там в пределах 500-600 тысяч тонн, так и остается. Поставки из других направлений не смогут полностью покрыть потребности без Российской Федерации, это очевидно», — констатировал Марунич.

На ноябрь запланированы поставки в объемах более 500 тысяч тонн по разным направлениям, но если через Россию они не возобновятся, то ситуация ухудшится, потому что есть логистические ограничения, не говоря уже о цене.

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