Эксперт отметил, что сейчас прекратились поставки угля из Российской Федерации, есть сложности и с поставками из Казахстана, это тоже сыграет свою роль, пока еще какого-то значимого влияния не произошло, но оно будет.
«Поэтому, как было там в пределах 500-600 тысяч тонн, так и остается. Поставки из других направлений не смогут полностью покрыть потребности без Российской Федерации, это очевидно», — констатировал Марунич.
На ноябрь запланированы поставки в объемах более 500 тысяч тонн по разным направлениям, но если через Россию они не возобновятся, то ситуация ухудшится, потому что есть логистические ограничения, не говоря уже о цене.
Полностью интервью можно прочитать здесь.