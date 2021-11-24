Великобритания продолжит присоединяться к любым новым антироссийским планам Запада, отметил в интервью Украина.ру политический аналитик Евгений Сатановский

Сатановский напомнил, что Британия активно участвовала в Крымской войне и воевала тогда с Россией и на Белом море, и на Балтике, и на Курилах.

«Более того, в Крыму закопано, насколько я помню, более 22 тысяч англичан. Наверное, им хочется повторить», — указал политолог.

Поэтому неудивительно, отметил он, что Британия поддерживает идеи Турции, пообещала помощь Украине, а также вмешивается в миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии.

Британия, как и США, в любую эпоху будут подключаться к действиям против России, её существования и границ, заявил он.

«Человек майданный». Правь, Британия, лохами! © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Полностью интервью можно прочитать здесь.