Сатановский напомнил, что Британия активно участвовала в Крымской войне и воевала тогда с Россией и на Белом море, и на Балтике, и на Курилах.
«Более того, в Крыму закопано, насколько я помню, более 22 тысяч англичан. Наверное, им хочется повторить», — указал политолог.
Поэтому неудивительно, отметил он, что Британия поддерживает идеи Турции, пообещала помощь Украине, а также вмешивается в миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии.
Британия, как и США, в любую эпоху будут подключаться к действиям против России, её существования и границ, заявил он.
По словам Сатановского, подобные планы должны отбиваться в России мгновенно, как только они начинают реализовываться. А идеологов, стоящих за этими планами, стоило бы «укладывать в грунт» вслед за теми британскими моряками и офицерами, которых уложили там в Крымскую войну, подчеркнул он.
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