Ранее по данным социологических опросов более 40% граждан Украины согласились с тезисом российского президента Владимира Путина о том, что «русские и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству».
Эксперт подчеркнул, что неправильно ставить прагматические и геополитические интересы выше судеб людей.
«Более того, был наш человек в украинском руководстве, который родился в Курске, окончил один из блестящих московских вузов, но проводил совершенно противоположную политику. Фамилия его Климкин. По-моему, этого достаточно. Мы таким образом толкаем людей на мимикрию, а не на борьбу», — подчеркнул Жарихин.
Пророссийским гражданам на Украине тяжело и плохо, и если они уже не выдерживают, Москва должна создать все условия, чтобы они могли переехать в Россию, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.