Россия не должна уговаривать пророссийски настроенных граждан быть ее представителями внутри Украины, это вредно и бессмысленно. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов

Эксперт подчеркнул, что неправильно ставить прагматические и геополитические интересы выше судеб людей.

«Более того, был наш человек в украинском руководстве, который родился в Курске, окончил один из блестящих московских вузов, но проводил совершенно противоположную политику. Фамилия его Климкин. По-моему, этого достаточно. Мы таким образом толкаем людей на мимикрию, а не на борьбу», — подчеркнул Жарихин.

Пророссийским гражданам на Украине тяжело и плохо, и если они уже не выдерживают, Москва должна создать все условия, чтобы они могли переехать в Россию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.