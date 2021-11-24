США стали влиять на происходящее в Армении, после того как применили «принцип Березовского» - «не покупай завод, купи директора», то есть взяли под контроль правительство страны, рассказал в интервью Украина.ру политический аналитик Евгений Сатановский

Пашинян выгоден. Эксперт о том, правда ли в Армении окончательно установился «соросовский режим» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

При этом в ней все равно есть проявления русофобии, по словам аналитика, группировки радикалов и террористов пытаются высказывать недовольство по разным поводам российскому руководству. А дело в том, что США хитроумно перекупили не Армению, а её руководство, подчеркнул он.

«Да и в Армении сегодняшней руководство более чем антироссийское. И этим людям совершенно наплевать на то, с чего Армения живёт и благодаря кому её государственность вообще существует», — сказал Сатановский.

Он подчеркнул, что если европейским и американским политикам удастся долоббировать воплощение своих планов в Армении, тогда она вполне может оказаться частью антироссийского Закавказья.

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