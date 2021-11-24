Эксперт отметил, что, хотя история армян как народа началась еще в древности, а потом была Армения американская, французская, ливанская, иранская, а когда-то и Армения турецкая, сегодняшняя Армения как государство обязана своим существованием России.
При этом в ней все равно есть проявления русофобии, по словам аналитика, группировки радикалов и террористов пытаются высказывать недовольство по разным поводам российскому руководству. А дело в том, что США хитроумно перекупили не Армению, а её руководство, подчеркнул он.
«Да и в Армении сегодняшней руководство более чем антироссийское. И этим людям совершенно наплевать на то, с чего Армения живёт и благодаря кому её государственность вообще существует», — сказал Сатановский.
Он подчеркнул, что если европейским и американским политикам удастся долоббировать воплощение своих планов в Армении, тогда она вполне может оказаться частью антироссийского Закавказья.
Полностью интервью можно прочитать здесь.