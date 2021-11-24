Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Власти ДНР заявили, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне», где живут в том числе российские граждане. Киев официально не подтвердил информацию.
«Вот, кстати, еще одна выгода украинской стороны: объявить, что мы вышли из минских соглашений и эти соглашения нужно переписать, изменить, дополнить, модернизировать. Это цель, которую Украина уже давно и пока безуспешно добивается», — пояснила дипломат.
Вероятно, Украина продолжит свои подлые провокации, поскольку Киеву выгодно сейчас начать масштабные боестолкновения, это и фокус внимания с внутренних украинских проблем сместит, и поспособствует новым траншам помощи со стороны западных «партнеров», считает Никонорова.
Но все же еще есть надежда, что мы услышим более активную позицию со стороны западных гарантов Минских соглашений и что будет оказано соответствующее давление на Киев для немедленного прекращения осуществляемого им беспредела, подытожила она.
Полностью интервью можно прочитать здесь.