Украина всеми своими действиями провоцирует республики Донбасса на первые шаги, чтобы затем объявить себя жертвой агрессии, заявив, что республики нарушили Минские соглашения и теперь их нет. Об этом рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова в интервью РИА Новости

Наталья Никонорова: Киев провоцирует ДНР на полномасштабные боевые действия © из личного архива Натальи Никоноровой

«Вот, кстати, еще одна выгода украинской стороны: объявить, что мы вышли из минских соглашений и эти соглашения нужно переписать, изменить, дополнить, модернизировать. Это цель, которую Украина уже давно и пока безуспешно добивается», — пояснила дипломат.

Вероятно, Украина продолжит свои подлые провокации, поскольку Киеву выгодно сейчас начать масштабные боестолкновения, это и фокус внимания с внутренних украинских проблем сместит, и поспособствует новым траншам помощи со стороны западных «партнеров», считает Никонорова.

Но все же еще есть надежда, что мы услышим более активную позицию со стороны западных гарантов Минских соглашений и что будет оказано соответствующее давление на Киев для немедленного прекращения осуществляемого им беспредела, подытожила она.

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