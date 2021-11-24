Судя по всему, свободы маневра у Зеленского нет, ему придется либо тратить золотовалютные резервы, втридорога покупая топливо за рубежом, либо придется договариваться с Россией, пояснил эксперт.
«Зеленскому придется смириться с веерными отключениями и полным политическим обнулением за эту зиму, либо надо будет договариваться с Россией. Вариантов нет», — констатировал Золотарев.
Если Зеленский проскочит эту зиму, то, вполне возможно, ему придется обязательно устроить публичную порку, другой момент, что в общественном мнении есть две персоны, которые отождествляются с понятием «олигарх» — это Ахметов и Коломойский, а на объявление им войны у него вряд ли хватит сил, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.