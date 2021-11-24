Учитывая, что для Владимира Зеленского складывается идеальный шторм, когда есть опасность, что в феврале газ закончится, и начнутся веерные отключения с соответствующими потерями для бюджета и с перспективой марша пустых кастрюль на Киев, ему будет не до законов об олигархах, рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Зеленскому придется смириться с веерными отключениями и полным политическим обнулением за эту зиму, либо надо будет договариваться с Россией. Вариантов нет», — констатировал Золотарев.

Если Зеленский проскочит эту зиму, то, вполне возможно, ему придется обязательно устроить публичную порку, другой момент, что в общественном мнении есть две персоны, которые отождествляются с понятием «олигарх» — это Ахметов и Коломойский, а на объявление им войны у него вряд ли хватит сил, заключил собеседник издания.

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