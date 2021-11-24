С целью пошатнуть позиции президента Украины Владимира Зеленского на Украине стали разгонять историю с провалом «Вагнергейта», отметил в интервью Украина.ру историк и политолог Сергей Станкевич

Генерал МВД Украины назвал Ермака «российским агентом» © пресс-служба президента Украины Владимиром Зеленским и его людьми, отметил Станкевич.

В СМИ стал давать интервью отправленный после скандала с «вагнеровцами» в отставку экс-начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Василий Бурба.

По словам политолога, из отставного главы ГУР противники Зеленского делают «былинного героя», его достоинства и подвиги невероятно превозносятся.

«Василь Бурба требует расследования обстоятельств своего провала и наказания виновных. При этом он прямо утверждает, что в ближайшем окружении президента Украины есть "крот", то есть иностранный шпион. И взывает к соотечественникам: "Мы воюем сами против себя. Мы сами себя уничтожаем". Похоже, отставному генералу готовят политическую карьеру», — рассказал Станкевич.

Противники Зеленского объединились и обвинили команду президента в «преступной халатности», «злоупотреблении властью» и даже в пресловутой «зраде», и теперь «Вагнергейт» определит и судьбу президентства Зеленского, и облик нового политического цикла на Украине, подчеркнул политолог.

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