В ноябре 2021 года вновь стал актуальным затухший было скандал вокруг провала операции Киева против «вагнеровцев». Ключевые телеканалы Украины, по сути, начали фронтальную медийную войну с президентом Владимиром Зеленским и его людьми, отметил Станкевич.
В СМИ стал давать интервью отправленный после скандала с «вагнеровцами» в отставку экс-начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Василий Бурба.
По словам политолога, из отставного главы ГУР противники Зеленского делают «былинного героя», его достоинства и подвиги невероятно превозносятся.
«Василь Бурба требует расследования обстоятельств своего провала и наказания виновных. При этом он прямо утверждает, что в ближайшем окружении президента Украины есть "крот", то есть иностранный шпион. И взывает к соотечественникам: "Мы воюем сами против себя. Мы сами себя уничтожаем". Похоже, отставному генералу готовят политическую карьеру», — рассказал Станкевич.
Противники Зеленского объединились и обвинили команду президента в «преступной халатности», «злоупотреблении властью» и даже в пресловутой «зраде», и теперь «Вагнергейт» определит и судьбу президентства Зеленского, и облик нового политического цикла на Украине, подчеркнул политолог.
Полностью прочитать интервью можно здесь.