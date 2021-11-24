Формирование межпарламентской группы Дмитрия Разумкова признано обнулить президента Владимира Зеленского. Олигархический кооператив таким образом показывает ему, кто в стране хозяин. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Формирование этой недокоалиции, созданной на обнуление Зеленского, выражает вопрос олигархического кооператива: «кто в стране хозяин»? Цель — показать Зеленскому, что реальным хозяином ситуации на Украине является пресловутый глубинный хуторок, отнюдь не «соросята», отнюдь не Вашингтон, а именно украинские олигархи», — пояснил эксперт.

Как это ни парадоксально, но в нынешней ситуации против Зеленского оказываются все — от махровых националистов, сгруппировавшихся вокруг Порошенко, зацикленных на «армии, мове, вире», вплоть до птенцов гнезда соросова, зацикленных на идее равенства, легалайза и обслуживающих интересы транснационалов, отметил Золотарев.

Несколько месяцев, пока закон об олигархах не вступит в силу, станут определяющими, если олигархи решат показать Зеленскому, кто в доме хозяин, ему будет очень непросто, заключил собеседник издания.

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