С началом осеннего политического сезона в команде Зеленского произошел раскол: депутаты от «Слуги народа» уволили Разумкова с поста председателя правительства, заявив, что он идет вразрез с интересами политической силы. Разумков остался в партии и заявил, что будет бороться за мандат. Кроме того, он объявил о создании своего межфракционного объединения «Разумная политика», куда войдут депутаты, в частности, от фракций «Слуга народа» и «Батькивщина».
«Формирование этой недокоалиции, созданной на обнуление Зеленского, выражает вопрос олигархического кооператива: «кто в стране хозяин»? Цель — показать Зеленскому, что реальным хозяином ситуации на Украине является пресловутый глубинный хуторок, отнюдь не «соросята», отнюдь не Вашингтон, а именно украинские олигархи», — пояснил эксперт.
Как это ни парадоксально, но в нынешней ситуации против Зеленского оказываются все — от махровых националистов, сгруппировавшихся вокруг Порошенко, зацикленных на «армии, мове, вире», вплоть до птенцов гнезда соросова, зацикленных на идее равенства, легалайза и обслуживающих интересы транснационалов, отметил Золотарев.
Несколько месяцев, пока закон об олигархах не вступит в силу, станут определяющими, если олигархи решат показать Зеленскому, кто в доме хозяин, ему будет очень непросто, заключил собеседник издания.
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