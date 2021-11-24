С началом осеннего политического сезона в команде Зеленского произошел раскол: депутаты от «Слуги народа» уволили Разумкова с поста председателя правительства, заявив, что он идет вразрез с интересами политической силы. Разумков остался в партии и заявил, что будет бороться за мандат. Кроме того, он объявил о создании своего межфракционного объединения «Разумная политика», куда войдут депутаты, в частности, от фракций «Слуга народа» и «Батькивщина».
И в России, и на Украине гонимых властью любят, если считают, что эти гонения несправедливы, поэтому Разумков сделал так, чтобы источником конфликта, ссоры и размолвки выступала власть, уточнил эксперт.
«Переход в межфракционное объединение не является предательством, отступничеством, нарушением дисциплины, поскольку он не влечет выход из фракции. Но их уже начали клеймить как изменников, а это говорит о том, что это такой вариант провоцирования — чтобы власть собственными руками сгоняла людей к Разумкову, клеймя их как изменников. Такой вариант тоже может быть», — рассуждает Золотарев.
В то же время создание межфракционки может обернуться проблемой для Разумкова в переговорах с содержателями украинской политики, поскольку он не сможет зайти с козырей, и, соответственно, с ним будут говорить немножко по-иному, чем если бы он создал целую депутатскую группу, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.