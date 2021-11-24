Мы не можем исключать, что создание Дмитрием Разумковым межфракционного объединения в Верховной Раде — это провокация «Слуг народа» на жесткие действия. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

И в России, и на Украине гонимых властью любят, если считают, что эти гонения несправедливы, поэтому Разумков сделал так, чтобы источником конфликта, ссоры и размолвки выступала власть, уточнил эксперт.

«Переход в межфракционное объединение не является предательством, отступничеством, нарушением дисциплины, поскольку он не влечет выход из фракции. Но их уже начали клеймить как изменников, а это говорит о том, что это такой вариант провоцирования — чтобы власть собственными руками сгоняла людей к Разумкову, клеймя их как изменников. Такой вариант тоже может быть», — рассуждает Золотарев.

В то же время создание межфракционки может обернуться проблемой для Разумкова в переговорах с содержателями украинской политики, поскольку он не сможет зайти с козырей, и, соответственно, с ним будут говорить немножко по-иному, чем если бы он создал целую депутатскую группу, заключил собеседник издания.

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