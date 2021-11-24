Война Запада с Россией однажды точно начнется, вопрос только в том, когда и насколько Россия будет к ней готова, рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в интервью Украина.ру

Запад против России. Почему мир оказался на пороге новой войны © REUTERS, Press service of the Ukrainian Air Assault Forces Command/Handout

«Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы, насколько у нас есть новые системы стратегических вооружений, превышающие все возможности американских», — подчеркнул Сатановский.

Он отметил, что все, направленное против России, Запад и в будущем всецело поддержит.

Притом что войны никто не хочет, страны Запада, например Великобритания, хотят вновь устроить «Большую игру» и России нужно ожидать удара со всех направлений — и в Крыму, и на Северном полюсе, заключил Сатановский.

Нам со всех направлений надо ожидать.

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