Эксперт подчеркнула, что когда парламентом принималось решение об отстранении от власти Януковича по той причине, что он якобы покинул страну, то во время этого голосования Янукович находился на Украине, и она лично звонила в Верховную Раду в приемную тогдашнего спикера парламента, что это отстранение будет незаконным, но ее не послушали.
Но даже если в справедливых европейских судах удастся доказать невиновность Януковича, надо еще убедить и рассказать это украинскому обществу и донести до людей правду, а сделать это очень трудно, уточнила политик.
«Поэтому открывает ли возможность даже справедливое решение международных судов, европейского суда, для возвращения Януковича в Украину — я на этот вопрос пока утвердительно не могу ответить. Чтобы такое случилось, нужна очень огромная работа, огромные усилия многих честных людей, многих честных журналистов, которые найдут в себе мужество сказать обществу правду. Тяжело, когда идет волна, и если противопоставить себя этой волне — можно захлебнуться этой волной, можно упасть под волной. Очень немногим удается оседлать эту волну и покататься на ней», — указала Герман.
Украина не заканчивается сегодня, и нужно сделать это для будущего страны и для будущих поколений, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.