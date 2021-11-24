В отношении Виктора Януковича существует два главных мифа. Первый миф, что он что он сбежал из страны и потому был отстранен от власти. И второй миф, что якобы он виновен в убийствах на Майдане. Это два мифа, которые надо развенчать. Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в интервью изданию Украина.ру

Анна Герман: кто она © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Но даже если в справедливых европейских судах удастся доказать невиновность Януковича, надо еще убедить и рассказать это украинскому обществу и донести до людей правду, а сделать это очень трудно, уточнила политик.

«Поэтому открывает ли возможность даже справедливое решение международных судов, европейского суда, для возвращения Януковича в Украину — я на этот вопрос пока утвердительно не могу ответить. Чтобы такое случилось, нужна очень огромная работа, огромные усилия многих честных людей, многих честных журналистов, которые найдут в себе мужество сказать обществу правду. Тяжело, когда идет волна, и если противопоставить себя этой волне — можно захлебнуться этой волной, можно упасть под волной. Очень немногим удается оседлать эту волну и покататься на ней», — указала Герман.

Украина не заканчивается сегодня, и нужно сделать это для будущего страны и для будущих поколений, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.