Если западные идеологи всерьез намерены «вернуть» Украине Крым и включить Украину в НАТО, это полное сумасшествие, сказал в интервью Украина.ру финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

Украина при помощи НАТО идет на провокации в Донбассе - Песков © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

«Это отъявленные русофобы, которые строят новые фантазии о том, что Россия "готовит некие гибридные операции". Это уже паранойя, которая достигла новых масштабов. Мне страшно представить, что будет дальше, потому что они могут предпринять новые провокации и нападения», — рассказал политолог.

Идеологи НАТО готовы на все, и последствия их действий могут быть крайне опасными, отметил Бекман.

Политолог привел в пример нападение нацистов в форме польских офицеров на радиостанцию в Глайвице для создания повода для нападения Германии на Польшу. Он предположил, что идеологи НАТО могут планировать нечто подобное, чтобы любой ценой спровоцировать Россию.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее ряд американских СМИ обвинили Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке «вторжения». В Кремле отмечали, что Россия перемещает войска по своей территории на свое усмотрение, никому не угрожая.