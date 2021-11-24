Проблема состоит в том, что между этими финансово-промышленными группами нет единства, подчеркнул эксперт.
«Они были настолько ошарашены ситуацией с санкциями, что каждая из этих структур побежала договариваться отдельно от других, пытаясь выстроить свою линию коммуникаций и спасти себя, а не спасаться коллективно», — пояснил Бондаренко.
Что касается деолигархизации, то это специальный закон, который предусматривает репрессивные действия против людей, которые будут финансировать любую оппозицию, любую альтернативу Зеленскому, но против самих олигархов он не направлен, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.