Если бы финансово-промышленные группы Украины могли отомстить президенту Владимиру Зеленскому за санкции СНБО, они бы давно это сделали. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

«Они были настолько ошарашены ситуацией с санкциями, что каждая из этих структур побежала договариваться отдельно от других, пытаясь выстроить свою линию коммуникаций и спасти себя, а не спасаться коллективно», — пояснил Бондаренко.

Что касается деолигархизации, то это специальный закон, который предусматривает репрессивные действия против людей, которые будут финансировать любую оппозицию, любую альтернативу Зеленскому, но против самих олигархов он не направлен, заключил собеседник издания.

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