Ранее многие наблюдатели обратили внимание на то, что на телеканале Рината Ахметова «Украина» появился отправленный в отставку Арсен Аваков. Они небезосновательно полагают, что бывший донецкий олигарх объединяет вокруг себя всех врагов Владимира Зеленского, с которым они больше не находят общий язык.
Аваков блефует, он таким образом пытается повысить собственную значимость, пояснил эксперт.
«Я специально опросил целый ряд политиков, которые действительно знают о политических процессах, и они говорят, что дальше вежливых разговоров речь не пошла. Никаких переговоров нет», — констатировал Бондаренко.
Собеседник издания добавил, что никакого конфликта между Зеленским и Ахметовым нет, они прекрасно понимают, что серьезный конфликт между ними приведет к взаимной аннигиляции, причем будут уничтожены и бизнес-империя Ахметова, и Украина как государство.
Полностью интервью можно прочитать здесь.