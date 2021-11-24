Ни о каком союзе между Арсеном Аваковым, Петром Порошенко и Дмитрием Разумковым против Владимира Зеленского под эгидой олигарха Рината Ахметова речь не идет, никаких переговоров нет. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Рината Ахметова «Украина» появился отправленный в отставку Арсен Аваков. Они небезосновательно полагают, что бывший донецкий олигарх объединяет вокруг себя всех врагов Владимира Зеленского, с которым они больше не находят общий язык.

Аваков блефует, он таким образом пытается повысить собственную значимость, пояснил эксперт.

«Я специально опросил целый ряд политиков, которые действительно знают о политических процессах, и они говорят, что дальше вежливых разговоров речь не пошла. Никаких переговоров нет», — констатировал Бондаренко.

Собеседник издания добавил, что никакого конфликта между Зеленским и Ахметовым нет, они прекрасно понимают, что серьезный конфликт между ними приведет к взаимной аннигиляции, причем будут уничтожены и бизнес-империя Ахметова, и Украина как государство.

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