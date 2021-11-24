Юлия Тимошенко может претендовать на пост премьер-министра Украины и она, наверное, была бы лучшим премьером в это время. Другой вопрос, что окружение Владимира Зеленского откровенно боится Тимошенко. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко потребовали от действующего главы государства Владимира Зеленского провести с ними закрытую встречу на фоне «возможной военной угрозы со стороны РФ» и кризиса в энергетике.

В качестве примера эксперт привел высказывание известного политтехнолога Дмитрия Выдрина, который заявлял, что если Тимошенко возглавит ЖЭК номер 304 города Киева, то центральным органом власти на Украине будет ЖЭК номер 304.

«Все понимают, что Юлия Тимошенко — это очень сильный, очень целостный, очень целеустремленный политик, и соответственно, в окружении Зеленского боятся, что Тимошенко попросту станет центральной фигурой украинской власти, затмив собой всех остальных, в том числе — самого Зеленского. Поэтому здесь есть проблема», — указал Бондаренко.

Но если речь будет идти о том, что на одной чаше весов будет спасение Украины, а на другой — личные амбиции президента, возможно, Зеленский согласится назначить ее премьером, заключил собеседник издания.

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