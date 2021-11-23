Ответ Москвы на односторонние рестрикции против газопровода «Северный поток 2» будет адекватным, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 ноября

В этот день Минфин США ввел санкции в отношении кипрской компании Transadria и судна Marlin, бороздящего мировой океан под российским флагом за то, что они связаны с компанией Nord Stream 2 AG.

«Приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

«Северный поток — 2»: Сертификация оператора проекта приостановлена, а немецкий суд окончательно отверг претензии экологов к газопроводу © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Со своей стороны реагируем на подобные недружественные шаги выверено, адекватно, руководствуемся задачами устойчивого поддержания отечественной экономики», — сказал Лавров.

По его словам, Россия при этом старается продвинуть «собственную, позитивную повестку дня для обеспечения равноправного взаимодействия и баланса интересов в международных экономических отношениях без какой-либо дискриминации».