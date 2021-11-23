Глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов осудил отказ властей Украины возобновить поступление воды на полуостров. Об этом 23 ноября сообщает РИА Новости

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Он отметил, что последствия водной блокады полуострова весьма масштабные и тяжелые, особенно для экологии, и указал, что наказание за подобные действия Украины неотвратимо.

«Как ни скрипят зубами наши соседи, подкрепляя свои "переживания" о крымчанах блокадами и циничными заявлениями, всё это делает нас только сильнее», — заявил Трофимов.

Однако в Крыму решают эту проблему, рассказал он. Регионы Крыма ушли от графиков подачи воды, разрабатывается система рационального водопользования. Он выразил надежду, что в ближайшие годы Крыму удастся стать самодостаточным и в сфере водоснабжения.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что власти Украины сделают так, чтобы «не было даже шансов на то, чтобы вода появилась».

Более того, Украина намерена достроить дамбу для сдерживания поступления воды по каналу в Крым.

В июле Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины в связи с нарушением прав человека, в том числе из-за блокирования Киевом Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крыма.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что имена лиц, причастных к водной блокаде полуострова, установлены.