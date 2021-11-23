Президент Украины Владимир Зеленский поддержал назначение главой Киевской городской госадминистрации (КГГА) депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Николая Тищенко. Такую информацию на своей странице в Facebook со ссылкой на источники в офисе главы государства обнародовал 23 ноября экс-парламентарий Борислав Береза

В настоящее время власти Украины продвигают в Раде закон о столице, по которому предполагается разделить полномочия мэра и главы КГГА, обе должности в настоящий момент занимает Виталий Кличко, который выступает против данных изменений.

По словам Березы, Тищенко будет назначен главой КГГА в случае, если закон о столице удастся успешно провести через парламент.

Экс-депутат утверждает, что такое решение одобрил лично Зеленский. В подтверждении этой информации Береза напомнил, что недавно Тищенко основал в Раде межфракционное объединение «Киев дiє» («Киев действует»). Тищенко напал на Лероса прямо у трибуны Рады - видео © Facebook, Geo Leros

«Если все так и будет, то мы получим новый трэш и катастрофу в управлении Киевом. Но, как говорит величайший политический лидер современности — Какая разница? Ведь цель ОП (Офиса президента — ред.) — это сесть на бюджеты Киева и пилить их. А тут не важно, кто будет лицом, главное чтоб он был для ОП своим. Но что-то мне подсказывает, что это точно не понравится киевлянам и лишь ускорит падение всех рейтингов Зеленского и "слуг". А вот в этом они сейчас лидеры», — написал Береза.

Он отметил, что выбор в пользу Тищенко свидетельствует о кадровом голоде в команде главы государства, а единственное «достоинство» скандального депутата в том, что он кум главы Офиса президента Андрея Ермака.

Николай Тищенко получил известность благодаря нескольким громким скандалам с его участием. Так принадлежащий ему ресторан в Киеве был пойман на нарушении карантинных ограничений, также депутат принимал участие в потасовках в Раде, организовывал празднование дня рождения своей жены в разгар пандемии. В сети также было обнародовано досье на депутата, в котором указывалось, что он в прошлом был связан с криминалом и был причастен к убийствам, рэкету и наркоторговле.