В 2018 году украинский Минкульт по указанию СБУ внес Ларису Долину в черный список российских артистов, «создающих угрозу национальной безопасности Украины».
По словам Долиной, запрет на въезд на Украину из-за посещения Крыма стал для нее неожиданностью. Она подчеркнула, что поехала в Крым петь, а не голосовать.
«Я не могу попасть в свой город, в Одессу. Я не могу попасть на кладбище, где похоронены мои мама, папа и бабушки… Не поехать в Крым я не могла, потому что я тоже считаю, что Крым — это все же российская история», — сказала Долина.
Певица отметила, что невозможность попасть в другие города Украины она может пережить, однако Одесса для нее особый город, она всегда ее духовно подпитывала. По ее словам, Одесса — ее душа, поэтому сейчас она «наполовину живет без души».
Лариса Долина (Кудельман) родилась в Баку, в еврейской семье. В три года переехала с родителями в их родной город Одессу, где окончила общеобразовательную и музыкальную школу, а также начала карьеру эстрадной артистки в оркестре «Мы одесситы».
Крым стал российским регионом после того, как большинство жителей полуострова в 2014 году проголосовало за воссоединение с РФ. Украина не признает Крым российским.