После запрета СБУ на въезд на Украину российская певица Лариса Долина не может посетить даже кладбище в Одессе, где похоронены ее родные. Об этом она сказала в YouTube-интервью Екатерине Гордеевой 23 ноября

В 2018 году украинский Минкульт по указанию СБУ внес Ларису Долину в черный список российских артистов, «создающих угрозу национальной безопасности Украины».

Большинство жителей Одессы говорят по-русски и не хотят воевать за Украину - опрос © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Я не могу попасть в свой город, в Одессу. Я не могу попасть на кладбище, где похоронены мои мама, папа и бабушки… Не поехать в Крым я не могла, потому что я тоже считаю, что Крым — это все же российская история», — сказала Долина.

Певица отметила, что невозможность попасть в другие города Украины она может пережить, однако Одесса для нее особый город, она всегда ее духовно подпитывала. По ее словам, Одесса — ее душа, поэтому сейчас она «наполовину живет без души».

Лариса Долина (Кудельман) родилась в Баку, в еврейской семье. В три года переехала с родителями в их родной город Одессу, где окончила общеобразовательную и музыкальную школу, а также начала карьеру эстрадной артистки в оркестре «Мы одесситы».

Крым стал российским регионом после того, как большинство жителей полуострова в 2014 году проголосовало за воссоединение с РФ. Украина не признает Крым российским.