Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется уволить с должности главы своего офиса Андрея Ермака, чтобы улучшить свою репутацию в глазах избирателей. Об этом 22 ноября рассказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире Politeka

«Ермак сейчас — это краеугольный камень власти Зеленского. Вытащи оттуда камень и авторитарная конструкция квази диктатурности в несколько карикатурном виде, она развалится. Потому что придется договариваться, услышать другие вещи. Придется не делать вид, что ничего не происходит… У него две опоры Ермак и монобольшнинство… И у Зеленского нет достойной замены сейчас», — заявил он.

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В День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен 8-й годовщине начала так называемого «евромайдана», состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники протеста развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».

В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней. Иначе пообещали начать на Майдане бессрочную акцию протеста с 1 декабря.