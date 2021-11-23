Президент Украины Владимир Зеленский продержится на своем посту до конца первого срока, несмотря на протестные настроения, но на переизбрание может точно не рассчитывать. Об этом 22 ноября рассказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире Politeka

«Президент может быть хромой уткой. Сейчас конец 2021 года. А в 2022 году президент — это уже хромая утка. То есть он досидит до конца своей каденции, но уже не будет никакого второго срока. Можно об этом забыть. Не будет его. Ну и пусть сидит. Проблема в другом. В том, что нужно поменять политику. Чтобы это было не ручное управление из Офиса президента, а была системная работа», — заявил он.

Также Карасев заявил, что Украина продолжает жить кинематографом, который вначале привел Зеленского к власти, а теперь подвергает его политической опасности.

Отключит радио и ТВ: Савченко рассказала, почему Зеленский не боится своих оппонентов © Politeka.net

Ранее экс-министр Арсен Аваков выразил сомнение в том, что президента Украины Владимира Зеленского могут избрать на второй срок. Он заявил, что в это не верит.