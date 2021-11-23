Украинский адвокат и общественный деятель

Татьяна Николаевна Монтян родилась 29 августа 1972 года в городе Керчь в Крыму. Позднее семья переехала в Херсон.

«Месть моя будет ужасной!» Монтян рассказала, когда Украина получит новый Майдан © скриншот Украина.ру

В 1994 году вернулась на Украину. Живет и работает в Киеве.

С 1995 года — адвокат Киевской городской коллегии адвокатов. Специализировалась преимущественно на уголовных делах.

С 2004 года стала заниматься гражданским и хозяйственным правом. Много раз представляла стороны в жилищных конфликтах.

Во время президентских выборов 2004 года контролировала работу наблюдателей и избирательных комиссий в Николаевской области.

В 2007 году присоединилась к общественному движению «Сохрани Старый Киев» против уничтожения исторической застройки и архитектурного облика Киева. Участвовала в борьбе местных жителей с застройщиками территории у Октябрьской больницы.

Татьяна Монтян объяснила, почему «Зелебобик» все еще держится на плаву и что с ним будет потом © REUTERS, Andy Buchanan

В декабре 2014 года посетила Луганскую и Донецкую области. По итогам поездки Монтян провела пресс-конференцию, призвав к немедленному прекращению огня и проведению переговоров.

Среди резонансных дел в карьере Монтян — полное оправдание и освобождение из-под стражи журналиста Руслана Коцабы и защита радикальной националистки Виты Заверухи, которая позднее отказалась от ее услуг.

Перевела книгу «Загадка капитала» перуанца Эрнандо де Сото. Пишет заметки о законах Украины и практике их применения в коллективный блог «Инфопорн». Ведет популярный блог в YouTube, участвует в ток-шоу на политические темы.

В 2012 году получила награду «Юридическая премия 2012 года» в номинации «За выдающиеся профессиональные достижения».

Муж — судья Апелляционного суда Киева Юрий Василенко, четверо сыновей.