Президент Украины Владимир Зеленский выступит с ежегодным посланием перед депутатами Верховной Рады 1 декабря. Соответствующее обращение к спикеру парламента от 22 ноября обнародовал у себя в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк

Сергей Станкевич о том, как Зеленский будет отбиваться от обвинений в предательстве © РИА Новости, Владимир Песня

В День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен 8-й годовщине начала Евромайдана, состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники протеста развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».

В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней. Иначе радикалы пообещали начать на Майдане бессрочную акцию протеста с 1 декабря.