Сергей Станкевич о том, как Зеленский будет отбиваться от обвинений в предательстве
Сергей Станкевич о том, как Зеленский будет отбиваться от обвинений в предательстве
© РИА Новости, Владимир Песня
В обращении президента значится, что он выступит с посланием о «внутреннем и внешнем положении Украины».

В День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен 8-й годовщине начала Евромайдана, состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники протеста развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».

В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней. Иначе радикалы пообещали начать на Майдане бессрочную акцию протеста с 1 декабря.    