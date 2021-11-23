В обращении президента значится, что он выступит с посланием о «внутреннем и внешнем положении Украины».
В День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен 8-й годовщине начала Евромайдана, состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники протеста развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».
В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней. Иначе радикалы пообещали начать на Майдане бессрочную акцию протеста с 1 декабря.