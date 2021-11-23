«Кино "Слуга народа" закончилось и начинается новое кино "Вагнергейт". В общем-то мы продолжаем жить в кинематографической реальности. Кинематография — это наше всё. Благодаря кино пришли к власти благодаря кино, но уже другому, документальному фильму-расследованию можно, по крайне мере, можно не потерять, а растерять. А может закончиться и более серьезным исходом», — заявил он.
Также политолог отметил, что «вагнергейт» несколько скорректировал периодичность недовольства украинцев своими президентами, ускорив ее. Средняя периодичность наступает через каждые 8-10 лет. Карасев рассказал, что ожидал протестные настроения только в 2022 году.
Ранее Карасев отметил, что Зеленскому хватило половины срока на должности, чтобы создать ситуацию, которую ему будут припоминать до конца жизни.