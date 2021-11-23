Украина продолжает жить кинематографом, который вначале привел президента Украины Владимира Зеленского к власти, а теперь подвергает его политической опасности. Об этом 22 ноября рассказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире Politeka

Все против одного: Карасев рассказал о союзе врагов Зеленского

Также политолог отметил, что «вагнергейт» несколько скорректировал периодичность недовольства украинцев своими президентами, ускорив ее. Средняя периодичность наступает через каждые 8-10 лет. Карасев рассказал, что ожидал протестные настроения только в 2022 году.

Ранее Карасев отметил, что Зеленскому хватило половины срока на должности, чтобы создать ситуацию, которую ему будут припоминать до конца жизни.