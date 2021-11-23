Третий Майдан соберется, когда украинцы испытают взрывную эмоцию, похожую на шок и трепет. Об этом 22 ноября рассказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире Politeka

Почти 40% украинцев винят власть в срыве операции с «ЧВК Вагнера» © "Рейтинг" Владимиру Зеленскому недоверие и поставить ультиматум.

«Кругом одни "кроты", и это уже серьезно. Это уже поднимает волну. Для того чтобы сформировалась полноценная уличная протестная политика, то есть Майдан, необходима какая-то эмоция. Чтобы она ударила и шокировала. Шок и трепет. Вот эта эмоция», — заявил Карасев.

«Вагнергейт», по его словам, стал первой проблемой в ряду с недостатком энергоресурсов, ростом тарифов и не расследованными делами против депутатов от «Слуги народа».

В День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, годовщину начала Евромайдана, состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники протеста развернули на Майдане огромный баннер с изображением Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».

В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней, иначе пообещали провести на Майдане бессрочную акцию протеста.

Бывший депутат Рады и экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что Ермак якобы является «кротом» и агентом спецслужб Российской Федерации, и работает под позывным «Тимофеев».