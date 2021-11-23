Президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило половины срока на должности, чтобы создать ситуацию, которую ему будут припоминать до конца жизни. Об этом 22 ноября рассказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире Politeka

По его словам, есть «реальные поводы, чтобы люди собирались на третий Майдан.

«Это "Вагнергейт" и это уже понятно, что на всю жизнь. Есть как "песни по жизни", так тут с "вагнергейтом" по жизни. Как с [Георгием] Гонгадзе по жизни у [Леонида] Кучмы, как у [Виктора] Януковича с не подписанием ассоциации с ЕС, а потом "небесной сотней", как у [Петра] Порошенко моряки в Азовском море и Иловайск, так и здесь, у Зеленского это будет "вагнергейт"», — заявил Карасев.

Порошенко потребовал восстановить разведчиков, уволенных после срыва операции по «вагнеровцам» © eurosolidarity.org

В День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен 8-й годовщине начала Евромайдана, состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу». Участники протеста развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство».

В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней. Иначе пообещали провести на Майдане бессрочную акцию протеста.