Глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки сообщила 23 ноября, что нынешний президент Джо Байден рассчитывает баллотироваться на второй срок, передает Reuters 23 ноября

«Да, это его намерение», — подтвердила пресс-секретарь Белого дома журналистам.

«Верный друг Украины»: Зеленский поздравил Байдена с днем рождения © РИА Новости, president.gov.ua

При этом в Демократической партии не все поддерживают выдвижение Байдена, учитывая его пожилой возраст и низкий рейтинг. Согласно опросу, проведенному в США в ноябре, одобрили работу президента лишь 41% американцев, а более половины, 53%, недовольны его действиями на посту.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что до конца 2021 года могут состояться онлайн-переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Президенты планируют обсудить в том числе Украину и НАТО.

добрили работу президента 41% респондентов, противоположное мнение высказали 53%,



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