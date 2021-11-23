«Да, это его намерение», — подтвердила пресс-секретарь Белого дома журналистам.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Байден пообещал своим союзникам и сторонникам, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборы президента в 2024 году.
При этом в Демократической партии не все поддерживают выдвижение Байдена, учитывая его пожилой возраст и низкий рейтинг. Согласно опросу, проведенному в США в ноябре, одобрили работу президента лишь 41% американцев, а более половины, 53%, недовольны его действиями на посту.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что до конца 2021 года могут состояться онлайн-переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Президенты планируют обсудить в том числе Украину и НАТО.
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