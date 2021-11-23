Президент Украины Владимир Зеленский попал в свою же позиционную ловушку, поскольку позиционировал себя, как члена национал-патриотической силы, а своим для правых так и не стал. Об этом 22 ноября рассказал украинский политолог Вадим Карасев в эфире Politeka

«Уличный формат политики неудобен для президента Украины Владимира Зеленского, потому что он слаб. У него нет поддержки улицы. Улица — как раз одна из его противников, а с телевизора поднажать, то мало. Преимущество политических противников Зеленского в том, что они хороши на улице. А они (команда Зеленского — ред.) не умеют улицу зажигать», — заявил он.

По мнению Карасева, ярким примером того, что Зеленского не считают патриотом, стали возгласы людей во время возложения им цветов к мемориалу погибших на Майдане о том, что он «малоросс». Это связано с историей о так называемом Вагнергейте.

17 ноября, издания The Insider* и Bellingcat со ссылкой на экс-сотрудников Главного управления разведки минобороны Украины написали, что президент Украины Владимир Зеленский лично дал одобрение на операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на украинскую территорию и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. В материале говорится, что операция предусматривала фальшивое предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета с целью его посадки в нужной точке.

Генерал МВД Украины назвал Ермака «российским агентом» © пресс-служба президента Украины Андреем Ермаком, где тогда было принято решение отложить операцию.

Позже выехавших в Белоруссию «вагнеровцев» задержали местные спецслужбы, а позже выдали их России.

В День достоинства и свободы 21 ноября 2021 года, который был посвящен 8-й годовщине начала Евромайдана, состоялся марш «Не теряем достоинства. Защищаем свободу».

Участники протеста развернули на Майдане огромный баннер с изображением Владимира Зеленского и руководителя его Офиса (ОПУ) Андрея Ермака с надписью «Их ложь унижает. Защитим наше достоинство». В ультимативной форме они потребовали уволить Ермака в течение десяти дней, иначе пообещали провести на Майдане бессрочную акцию протеста.

*СМИ, выполняющее функции иноагента