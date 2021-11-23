В одном из тиров Одессы гостям раздавали сувениры, «оскорбляющие» чувства «патриотов». Информацию об этом распространил один из посетителей, его снимки 23 ноября опубликовал Telegram-канал Ganul

На сувенирных магнитах изображена сцена из «Кавказской пленницы», на которой Юрий Никулин и Евгений Моргунов держат за руки стоящего на коленях Георгия Вицина. Только в одесской версии на Моргунове нарисован флаг РФ, на Никулине — Евросоюза, а на Вицине — Украины.

«Вот такие магниты раздают в качестве сувениров в тире, находящемся в Аркадии. Сотрудники тира не видят никакой проблемы в том, что на восьмом году войны они втюхивают людям эту пропаганду. Короче, слов не подобрать, казалось бы, большего идиотизма не найти, а он — в центральном туристическом районе Одессы», — прокомментировал ситуацию Telegram-канал Ganul.