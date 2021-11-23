«Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довёл общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», — предостерег Патрушев.
Он напомнил о критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. По его словам, западные страны сами «посеяли хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке», а теперь удивляются, почему население этих стран массово перебирается в другие регионы.
Он заверил, что Россия и Белоруссия будут вместе реагировать на провокации возле границ Союзного государства.
«Белоруссия — наш ближайший союзник и стратегический партнер. Подписанный 4 ноября президентами России и Белоруссии пакет новых интеграционных документов еще раз демонстрирует особые союзнические отношения между нашими странами. Попытки вбить в них клин заранее обречены на провал», — заявил Патрушев.
Уже две недели продолжаются попытки нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию ЕС. Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск и призывают РФ убедить Белоруссию остановить поток нелегалов в Европу.