На Украине может возникнуть кризис с миллионами беженцев, и в этом виноват Запад. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передают 23 ноября «Аргументы и факты»

Украина может повторить судьбу Афганистана — Патрушев © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Он напомнил о критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. По его словам, западные страны сами «посеяли хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке», а теперь удивляются, почему население этих стран массово перебирается в другие регионы.

Он заверил, что Россия и Белоруссия будут вместе реагировать на провокации возле границ Союзного государства.

«Белоруссия — наш ближайший союзник и стратегический партнер. Подписанный 4 ноября президентами России и Белоруссии пакет новых интеграционных документов еще раз демонстрирует особые союзнические отношения между нашими странами. Попытки вбить в них клин заранее обречены на провал», — заявил Патрушев.

Уже две недели продолжаются попытки нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию ЕС. Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск и призывают РФ убедить Белоруссию остановить поток нелегалов в Европу.