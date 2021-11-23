Меньше, чем за месяц отопительного сезона из газовых хранилищ Украины уже отобрана половина газа, который в этом году туда закачали, а угля хватит всего на две-три недели. Об этом заявил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак, передает пресс-служба партии

Политик считает, что правительство Украины должно срочно разработать и представить на суд общественности конкретный план действий по разрешению назревающего энергетического кризиса,.

В партии «Наш край» обвиняют правительство в преступной некомпетентности, которая «угрожает холодомором украинцев».

«Не прошло и месяца с начала отопительного сезона, а из газовых хранилищ уже отобрана половина голубого топлива, которое в этом году туда закачали. Это при том, что морозов еще не было, а тепло дали еще даже не во все дома. То есть, можно смело прогнозировать, что в течение следующих двух-трёх недель будет использован весь объем газа, закачанный в этом году. А впереди еще пять месяцев», — подчеркнул Мазурчак. Кабы не было зимы. Энергетика стала вопросом жизни и смерти для Зеленского © president.gov.ua

Он пояснил, что запасы газа на 18 ноября 2021 составляют 16,9 млрд куб. м, что на 38% меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Летом в газохранилища смогли закачать всего 3,6 млрд куб. м природного газа, 1,8 млрд из которых уже использовали — половину закачанного в этом году. По словам политика, у газохранилищ есть ограничения по отбору: чем меньше в хранилищах запасов, тем меньше объем газа можно поднять на сутки. То есть, чем ближе к весне, тем сложнее будет обеспечить украинцев теплом.

Не лучше ситуация с углем, отмечают в пресс-службе. С начала ноября общие запасы угля на складах украинских ТЭС сократились до 353 тыс. тонн (по состоянию на 19 ноября), что на 190 тыс. тонн. тонн (-35%) меньше, чем по состоянию на 1 ноября.

«Если запасы угля и дальше будут сокращаться такими темпами, то угля на работающих ТЭС хватит всего на 2-3 недели. Уже сейчас 23 блока ТЭС и ТЭЦ не работают из-за отсутствия топлива. А угля, который со всем пафосом везут в Украину и который, как говорят власти, обеспечит украинцев на всю зиму, действительно хватит всего на 9 дней», — сказал Мазурчак. Глава украинской разведки заявил, что энергетический кризис, «антиваксеры» и мигранты - часть одного заговора © Dmitri Tovstonog

«Наш край» требует срочного отчета правительства и конкретного плана действий по разрешению назревающего энергетического кризиса. В партии уверены, что именно правительство должно понести ответственность за провал подготовки к отопительному сезону и принять немедленные меры, чтобы пока не поздно исправить ситуацию. Ведь сейчас власти традиционно перекладывают проблему на плечи общин, а за промахи министров будут расплачиваться беднейшие украинцы», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру обвинил силы, пришедшие к власти в результате госпереворота 2014 года, в разрушении энергетической системы страны. По его словам, особенно отличился «в этом плане бесхозяйственности, абсолютной бесшабашности и некомпетентности Кабмин Дениса Шмыгаля». Политик напомнил, что правительство в этом году снизило в шесть раз импорт газа и, по сути, оставил страну без необходимого запаса голубого топлива на зиму.