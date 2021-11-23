Журналисты спросили его, при каких условиях Кремль допустил бы применение силы против Украины и может ли он гарантировать, что этого не произойдет.
«Мы уже неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать. Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — ответил Песков.
Он отметил, что американские и украинские СМИ утверждают, будто Россия готовится к агрессии против Украины, а российская сторона считает, что Киев планирует агрессивные действия против Донбасса, и это «нюанс, который нужно понимать и правильно это трактовать».
На днях руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва будто бы призвала «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе».
Со своей стороны в Москве не раз заявляли, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.