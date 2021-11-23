Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов. Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Климкин объяснил, почему Украине не нужно паниковать и ждать «вторжения России» © МИД Украины

«Мы уже неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать. Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — ответил Песков.

Он отметил, что американские и украинские СМИ утверждают, будто Россия готовится к агрессии против Украины, а российская сторона считает, что Киев планирует агрессивные действия против Донбасса, и это «нюанс, который нужно понимать и правильно это трактовать».

На днях руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений — с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва будто бы призвала «десятки тысяч» резервистов в «беспрецедентном для постсоветских времен масштабе».

Со своей стороны в Москве не раз заявляли, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.